Сквозное движение по Ириновскому проспекту через Индустриальный откроют с 18 февраля

Проезд по Ириновскому проспекту через перекресток с Индустриальным будет открыт 18 февраля. При этом по самому Индустриальному сквозное движение на участке будет ограничено до 10 марта.

Как сообщили «Фонтанке» 15 февраля в ГАТИ, детальный график ограничений, связанных со строительством сети для трамвая «Чижик», не представлен. Но предполагается, что впоследствии особый режим будет вводиться на Рябовском шоссе и на углу Ириновского с ул. Коммуны.

4 февраля «Фонтанка» писала о транспортном коллапсе в Красногвардейском районе, вызванном ограничениями движения транспорта в связи с работами ООО «ЛСР-Строй». Самое серьёзное – закрытие сквозного проезда перекрёстка Ириновского и Индустриального проспектов.