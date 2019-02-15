Сквозное движение по Ириновскому проспекту через Индустриальный откроют с 18 февраля
Проезд по Ириновскому проспекту через перекресток с Индустриальным будет открыт 18 февраля. При этом по самому Индустриальному сквозное движение на участке будет ограничено до 10 марта.
Как сообщили «Фонтанке» 15 февраля в ГАТИ, детальный график ограничений, связанных со строительством сети для трамвая «Чижик», не представлен. Но предполагается, что впоследствии особый режим будет вводиться на Рябовском шоссе и на углу Ириновского с ул. Коммуны.
4 февраля «Фонтанка» писала о транспортном коллапсе в Красногвардейском районе, вызванном ограничениями движения транспорта в связи с работами ООО «ЛСР-Строй». Самое серьёзное – закрытие сквозного проезда перекрёстка Ириновского и Индустриального проспектов.
Справка:
Напомним, проект частного трамвая «Чижик» реализуется компанией «ЛСР-Строй» (в качестве генподрядчика) с 2016 года, когда Смольный и ООО «Транспортная концессионная компания» подписали концессионное соглашение. Проект разделён на несколько этапов. В марте 2018 года трамвай повёз пассажиров по маршруту от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. В декабре 2018-го открылось движение на отрезке проспекта Наставников между проспектами Косыгина и Ириновским по маршруту №64. Следующие этапы – движение по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки, а также по улице Потапова. На днях комитет имущественных отношений Петербурга и ТКК заключили договор аренды 16 земельных участков, где появятся новые пути для «Чижика». Трамвай должен поехать по ним в сентябре.