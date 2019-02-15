Рособрнадзор запретил прием в Московскую семинарию евангельских христиан-баптистов

Рособрнадзор запретил прием в Московскую богословскую семинарию евангельских христиан-баптистов, сообщила пресс-служба ведомства 15 февраля.

Решение принято по результатам проверок. "За неисполнение предписания в установленный срок Рособрнадзором запрещен прием в: Религиозную духовную ОО ВО Московскую богословскую семинарию евангельских христиан-баптистов", – говорится в сообщении. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание образовательных услуг. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие его деятельности федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.