Ипотечные сделки в ГК «Полис Групп» выросли более чем на 20%

СК «Полис Групп»

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании – это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.

По итогам 2018 года число ипотечных сделок в общем объеме продаж ГК «Полис Групп» составляет около 60%. Итоговое число проданных квартир в проектах девелопера составило 6243, из них 3674 – сделки с участием ипотечных средств. Для сравнения: в 2017 году общее число сделок в компании составило 5012, из них на ипотеку пришлось 2994.

«Существенный прирост по направлению ипотеки в 2018 году мы связываем с ситуацией, которая сложилась на рынке из-за изменений в строительное законодательство – отмены ДДУ, перехода на проектное финансирование и эскроу-счета. Из-за неопределенности многие решили не откладывать покупку квартиры. Кроме этого, на протяжении почти всего 2018 года ставки по кредитам на жилье были минимальными. На фоне заявлений о повышении ставки рефинансирования, которое произошло только в конце года, многие торопились с выбором», – отмечает руководитель Отдела ипотечного кредитования ГК «Полис Групп» Юлия Бестужева.

Кроме этого, компания «Полис Групп» входит в ТОП-5 ключевых партнеров для банков по направлению ипотечного кредитования. Специальные условия кредитования и удобство в обслуживании также привели к росту сделок.

«Сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке составляет около 9,55%. Несмотря на то, что произошла небольшая корректировка ставок в строну увеличения, они все еще остаются на комфортном для клиентов уровне. Учитывая, что в 2019 году ожидается рост стоимости квадратного метра жилья – по нашим оценкам он может составить до 15-20% – сейчас хорошее время для принятия решения о покупке квартиры», – отметила Юлия Бестужева.

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