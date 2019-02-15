У «Мамалыги» кончилось лето. Смольный снес веранду ресторана группы Ginza на Казанской улице

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал террасу ресторана «Мамалыга» на Казанской улице. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 15 февраля, у управляющего рестораном ООО «Казанская 2» договор аренды земельного участка истек в июне 2018 года. Таким образом, пристройка занимает прилегающую к зданию территорию без правовых оснований. Просьбу убрать конструкцию самостоятельно собственники проигнорировали.

«Мамалыга» не только лишилась веранды, но и может получить штраф. Как пояснили в ККИ, в отношении компании составлен протокол об админитсративном наршении, ей грозит взыскание до 200 тысяч рублей.

По данным СПАРК, ООО «Казанская 2» в равных долях принадлежит совладельцам «Адаманта» Михаилу Баженову и Евгению Гуревичу, а также Анне Вишнецской и Михаилу Хрузину. Выручка в 2017 году составила 107,7 млн рублей. Ранее в число акционеров входил совладелец группы Ginza Вадим Лапин. На сайте Ginza «Мамалыга» на Казанской указана в числе проектов компании.