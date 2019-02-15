За атаку на школу в подмосковной Ивантеевке подросток получил 7 лет и 3 месяца воспитательной колонии

В деле «ивантеевского стрелка» поставлена точка спустя почти полтора года после трагедии в учебном заведении в поселке.

«Признать виновным и приговорить к 7 годам и трем месяцам с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – цитирует https://tass.ru/proisshestviya/6122289 15 февраля решение Ивантеевского городского суда Московской области ТАСС.

Кроме того, подросток (или его родители) должен будет выплатить всем пострадавшим более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

5 сентября 2017 года в поселке Ивантеевка Московской области в школе №1 15-летний подросток напал на учительницу с кухонным топориком, стрелял http://www.fontanka.ru/2018/05/21/112/ из пневматического пистолета и взрывал самодельные петарды. В панике трое учеников выпрыгнули из окна и получили травмы. Учительница получила открытую черепно-мозговую травму. Спустя более чем полгода после стрельбы в школе Ивантеевки СК возбудил дело о халатности.