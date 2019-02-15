На Московском проспекте между Садовой и Фонтанкой снова прорыв. На этот раз без «дыры дьявола»

Участок Московского проспекта от набережной Фонтанки до Садовой улицы снова перекрыт для автомобилистов. Ранним утром 15 февраля в районе дома 10-12 нашли прорыв, сейчас на месте работают ремонтные бригады.

В зону дефекта попали 6 жилых зданий, отопление в них поступает по резервной схеме. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», окончание работ запланировано на ночь 16 февраля. До этого времени кусок Московского проспекта будет перекрыт.

На этот раз, к слову, обошлось без провалов.

Напомним, перед Новым годом трубу уже прорывало и тоже рядом с домом 10-12. Тогда над дефектом обвалился грунт, и на месте образовалась огромная яма.