Свалка с защитным статусом. Как Смольный разрешил и «заморозил» благоустройство пустыря в Славянке

Одной рукой комитет по градостроительству и архитектуре согласовал строительство культурно-досугового центра в Славянке, другой — запретил стройку, подправив Генплан.

Евгений Асмолов/Интерпресс

«Большой круг» в Пушкинском районе Петербурга на неопределенное время останется пустырем с холмами строительного мусора. Половину участка, где владельцы планировали возвести КДЦ, наделили статусом рекреации. Другую половину отдали под парк и спорткомплекс, но инвестора, структуру «Газпрома», идея не привлекла.

Благоустроить так называемый «большой круг» в Славянке, участок на пересечении Ростовской и Изборской улиц площадью 11 га в Пушкинском районе Петербурга, местные власти обещают в течение последних полутора лет. Планировали возвести здесь досуговый центр и спорткомплекс, разбив вокруг них парк. Сейчас территория представляет собой склад грунта вперемешку со строительным мусором.

В ходе отчета перед жителями 12 февраля глава Пушкинского района Владимир Омельницкий рассказал, что превращение пустыря в парк с социнфраструктурой откладывается. От строительства физкультурного центра отказалась структура «Газпрома», а возведение ТРК стало невозможным, так как участок земли наделили рекреационным статусом. Чиновник затруднился объяснить, чем руководствовался Смольный, и предположил, что произошла «досадная ошибка».

Ранее весь «большой круг» принадлежал ООО «ДСК «Славянский», которое до 2013 года входило в ГК «Балтрос». В 2017 году компания передала в дар городу южную половину участка площадью 5,5 га — под спортцентр и парк. На оставшейся земле застройщик планировал возвести торгово-развлекательный комплекс.

В июне 2017 года на основании распоряжения комитета по градостроительству и архитектуре компания получила согласованный градостроительный план под размещение ТРК. В ноябре 2018 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников выдал гипотетическому комплексу положительное заключение.

Согласно Росреестру, 20 сентября у северной половины участка поменялся собственник, им стало ООО «Инвестпроект», аффилированное с «Петербургской строительной компанией». На участке начались работы по вывозу грунта, перемешанного со строительным мусором. В конце декабря фирма запросила разрешение на строительство, а в феврале стало известно, что Госстройнадзор в выдаче документации отказал. Решение инстанции оказалось для владельца участка сюрпризом. Запрету на реализацию проекта на частной половине поспособствовал КГА.

В сентябре прошлого года при подготовке изменений закона о Генплане координатор местного общественного движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев подал поправку о переводе северного участка «большого круга» из зоны 3ЖД (среднеэтажной и многоэтажной застройки) в зону Д (общественно-деловой застройки), а городской половины — в зону Р0, которая подходит для возведения спортивных сооружений. По мнению активиста, возведение досугового центра помогло бы ускорить благоустройство остального пространства «большого круга».

Комиссия по Генплану, где на тот момент председательствовал Игорь Албин, приняла предложение Беляева. Но в протоколе заседания от 4 сентября стояла пометка «учтено в редакции комитета по градостроительству и архитектуре». После того как законопроект попал на рассмотрение в Заксобрание, активист с удивлением узнал, что КГА скорректировал его правку до неузнаваемости. Вместо зоны общественно-деловой застройки участок предлагалось перевести в рекреационную зону Р2.

Поправки в Генплан необходимо было принять до конца 2018 года, так как срок действия документа истекал и затягивание законодательного процесса привело бы к коллапсу. В спешке депутаты одобрили перевод территории в статус парка, автоматом «заморозив» проект культурно-досугового комплекса. Новая редакция Генерального плана вступила в силу в конце декабря 2018 года.

Координатор «Гражданина Пушкина» поинтересовался у КГА мотивами, которыми руководствовались чиновники, настояв на превращении частной земли в сквер. Комитет в ответе сослался на утвержденный еще в 2005 году проект планировки территории десятого квартала Славянки, в соответствии с которым «большой круг» предназначался для создания парка районного уровня.

После запроса «Фонтанки» КГА взял четырехдневную паузу, но так и не пролил свет на обстоятельства, при которых Смольный согласовал застройщику Градплан, зная, что по ППТ там должен быть парк. А заодно умолчал, что одобрить установление зоны Р2 на участке «Инвестпроекта» комиссия по Генплану решила с подачи профильного комитета. Вопрос, по какой причине были предприняты такие нелогичные действия, остался без ответа.

В настоящее время компания предпринимает усилия, чтобы добиться смены функционального назначения «большого круга». «ООО «Инвестпроект» обратилось в комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга по вопросу внесения изменений в Генеральный план в отношении изменения функциональной зоны земельного участка», – рассказал представитель компании.

«Сам КГА согласовал эту концепцию, выдал градплан, нашёлся уже инвестор на строительство ТРК, выкупил участок, начал расчищать наконец-то площадку от этого мусора. У жителей появилась надежда, что лёд тронулся и хоть что-то полезное появится на «круге» в обозримом будущем. И тут такая подстава от господина Григорьева (председатель КГА), причём никак не обоснованная. Мне кажется, за такие управленческие решения в городе нужно сразу отправлять в отставку. Это бьёт и по инвестиционному климату, и по доверию горожан к власти. Отныне будем именовать эту свалку отходов «большим кругом Григорьева», – прокомментировал ситуацию Беляев.

Очевидно, что пока статус «половинки» не поменяется, на ней останется пустырь. Накануне в Смольном состоялось совещание с представителями компании, новым «строительным» вице-губернатором Николаем Линченко и профильными комитетами города. По данным «Фонтанки», в ходе встречи прозвучало предположение, что быстро поменять назначение участка не получится.

Перспективы городской половины «большого круга» в Славянке пока также сложно назвать обнадеживающими. Районные власти вели переговоры с «Газпром Инвестгазификацией», но, изучив предложение, компания отказалась строить в Славянке физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках программы «Газпром — детям». Глава Пушкинского района Омельницкий назвать возможные сроки появления ФОКа затруднился.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»