К живущему в Анапе разработчику «Новичка» пришла полиция. По городу расклеили листовки с обвинениями химика в педофилии

Химик из Анапы Владимир Углев, который известен СМИ как один из разработчиков ядовитого вещества «Новичок», сообщил об интересе полиции к своей персоне. Сначала сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой, а на следующий день общение продолжилось в отделе.

О своих контактах с силовиками Владимир Углев рассказал Русской службе Би-би-си. В публикации от 15 февраля редакция пишет о том, что в городе, где тот живет, началась настоящая травля химика.

Началась эта история с того, что 14 февраля разработчик «Новичка» увидел анонимные листовки со своей фотографией. Неизвестный автор приводил полностью фамилию, имя и отчество Углева, его дату рождения и адрес. Далее в тексте утверждалось, что «дядя Вова» якобы «знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки», а потом «пишет им в "ВКонтакте", просит присылать откровенные фото». Граждан анонимка призывала «знать педофила в лицо».

«Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе с того же дома... Третью [листовку] снял у нашего магазина, [не знаю] сколько их еще», – рассказал россиянин.

Через несколько часов после появления листовок к Углеву домой пришли трое полицейских. Свой визит силовики объяснили обращениями граждан. Как утверждает химик, стражи правопорядка осмотрели его ноутбук и планшет в поисках «фото с малолетками», а также сделали снимки его квартиры. При этом понятых в помещение не приглашали.

Сегодня Углев побывал в отделе полиции, где сдал отпечатки пальцев и ответил на вопросы общего характера.

Редакция Би-би-си обратилась за комментариями в Следственный комитет. Там заявили, что связанных с Углевым материалов в ведомство не поступало. То же самое ответили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

24 апреля 2018 года разработчик нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» попал в ДТП. Под Анапой учёного сбил автомобиль. Химик успел сгруппироваться и подпрыгнуть, в результате чего угодил на капот и выбил головой лобовое стекло. Он попал в больницу, где медики не нашли у него серьезных травм.