«Группа ЛСР» в январе увеличила продажи в регионах присутствия на 38%

ПАО «Группа ЛСР»

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в январе 2019 года достигли 5,3 миллиардов рублей, увеличившись на 38% по сравнению с январем прошлого года.

Больше всего выросли продажи в столичном регионе – на 83%. Главным драйвером роста выступил флагманский проект «Группы ЛСР» в Москве — жилой комплекс бизнес-класса «ЗИЛАРТ» в Даниловском районе, что в 5 километрах от Кремля. Продажи здесь выросли на 90%. В «ЗИЛАРТе» до конца февраля можно приобрести квартиру как с отделкой, так и без нее, в полностью готовом или строящемся доме по цене от 8,5 млн рублей. Первые дома этого ЖК уже введены в эксплуатацию, поэтому ключи можно получить сразу после покупки.

В Санкт-Петербурге бурный рост показали продажи в элитном сегменте за счет высокого спроса на один из самых красивых домов – «Русский дом» в Басковом переулке. Продажи здесь возросли более чем в 3,7 раза по сравнению с январем прошлого года. Другими драйверами продаж в Санкт-Петербурге стали ЖК «Цивилизация» (Октябрьская набережная) и ЖК «Новая Охта» (Красногвардейский район). В последнем, кстати, в феврале выведен в продажу новый дом – №17, в котором 157 квартир площадью от 34 до 81 кв. м. Сейчас в нем можно выбрать одно-, двух-, трехкомнатные квартиры классических планировок и двухкомнатные евроформата.

В структуре январских продаж «Группы ЛСР» ипотечные сделки традиционно составляли около половины от общего числа.

««Группа ЛСР», продемонстрировав рекордные показатели по итогам прошлого года, не останавливается на достигнутом, – отметил генеральный директор компании Максим Соколов. – Внушительные январские результаты в частности обусловлены грамотно структурированным предложением. «Группа ЛСР» с оптимизмом вступает в 2019 год. Мы ожидаем, что незначительное повышение ставок по ипотечному кредитованию существенно не повлияет на наши продажи. Мы уверены, что прогнозируемая экспертами консолидация рынка создаст новые возможности для нашего роста и развития».

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «ЗИЛАРТ» – застройщик ООО "ЛСР. Объект-М", проектная деклорация на сайте www.lsrrealestate-m.ru, http://zilart.ru/documents

Жилой комплекс Русский дом - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/russkiy-dom/documents/

ЖК «Цивилизация на Неве» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya-na-neve/documents/

Комплекс «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/