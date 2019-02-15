Смольный остался со щитом. Суд утвердил победу комитета по печати в споре с операторами наружной рекламы

Демонтаж 8,5 тысяч конструкций, который мог обернуться миллионными потерями для операторов и городского бюджета, Северной столице больше не грозит.

Замир Усманов/Интерпресс

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу петербургских операторов наружной рекламы «Руан» и «Волгобалт Медиа». Компании требовали признать недействительными результаты торгов по размещению рекламных конструкций, которые власти Петербурга провели в 2017 году. Как следует из резолютивной части решения, опубликованной 14 февраля, от части претензий к Смольному отказались сами заявители, а пересматривать решение по остальным суд отказался.

Решение ставит точку в конфликте Смольного с участниками рынка наружной рекламы и поддержавшей их позицию Федеральной антимонопольной службой, который длился последние полтора года, сообщил «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев.

Летом 2017 года Смольный в лице комитета по печати выставил на торги право десятилетней аренды 8,5 тысяч конструкций за 9,4 млрд рублей. Претензии к конкурсной документации нашлись у Федеральной антимонопольной службы. Ведомство сочло требования к заявкам участников конкурса антиконкурентными и потребовало от Смольного устранить нарушения. Комитет по печати обжаловал решение ФАС, но подвел итоги конкурса, не став дожидаться решения суда. Антимонопольщики, в свою очередь, подали встречный иск, потребовав признать итоги торгов незаконными и отменить их.

Оба дела рассматривались параллельно, и весы Фемиды несколько раз качались в разные стороны. Так, слушая дело комитета против ФАС, суд сначала решил в пользу ответчика, но во второй и третьей инстанциях победа осталась за Смольным.

Претензию ФАС к комитету суд отклонил в первой инстанции, но апелляционная склонилась в пользу антимонопольщиков. Таким образом, сложилась правовая коллизия: вопрос, соответствуют торги закону или все же нет, суд рассмотрел в рамках двух параллельных процессов, решения по которым исключали друг друга. Но кассационная инстанция, рассмотрев иск ФАС, снова встала на сторону комитета по печати.

Тут в дело вступили и сами участники рынка, недовольные итогами конкурса, — компании «Руан» и «Волгобалт Медиа». Первая настаивала, что Смольный при оценке заявок неверно рассчитал баллы, из-за чего компания не смогла выиграть лоты, на которые претендовала. Вторая указывала на то, что не смогла принять участие в конкурсе, поскольку комитет подвел итоги, пока действовало не отмененное предписание ФАС. Но суд счел жалобы необоснованными и отказал истцам, апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

Не были поддержаны и претензии непосредственно к главе комитета по печати Сергею Серезлееву. Так, московский арбитраж признал недействительными два постановления ФАС о наложении штрафа на чиновника. Иск «Руана» к Сергею Серезлееву о защите деловой репутации был отклонен судами первой и апелляционной инстанций.

Участники рынка, опрошенные «Фонтанкой», в отличие от Смольного, не говорят об окончательной победе, но признают, что теперь могут вздохнуть свободнее. «Остается вероятность обжалования в Верховном суде, но решения трех инстанций по трем процессам дают уверенность в завтрашнем дне. Над рекламными щитами больше не нависает угроза сноса, а значит, и риск потери инвестиций», – говорит генеральный директор ЗАО «Постер» Кирилл Опарин. По его оценке, победители торгов уже вложили в установку новых конструкций и приведение прежних в соответствие с ГОСТом «несколько сот миллионов рублей».

Победа Смольного дает надежду на разморозку инвестиционных программ по переходу в digital-формат. По словам главы Северо-Западного представительства компании «ЭСПАР–Аналитик» Веры Дементьевой, модернизация конструкций может стать главным драйвером рынка в 2019 году. В 2018-м в денежном выражении объем рынка вырос всего на 2% по сравнению с 2017 годом. «Увеличились цены, но и самой рекламы стало меньше», – говорит она. Пока на установку цифровых билбордов решились только Gallery и «Северная Столица». Но их примеру могут последовать другие.

К примеру, «Реклама-Центр» готова вложить около 100 млн рублей в установку 25 – 30 digital-экранов в 2019 году, рассказал директор «Реклама-Центра» Максим Черняк. Это сопоставимо с затратами, которые оператор понес, на размещение и подключение обычных конструкций. Новая победа Смольного дает уверенность в завтрашнем дне и рекламодателям, которые смогут планировать свои кампании на более длительный срок и заказывать больше рекламы, – добавляет он.

По словам Сергея Серезлеева, признание торгов легитимными также гарантирует стабильные поступления средств в городской бюджет. Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение количества рекламоносителей почти в два раза (с 15 000 до 8714 штук), которое произошло из-за новых ГОСТов, доходы города выросли. Так, если в 2016 году по старым договорам операторы заплатили за эксплуатацию конструкций 640 млн рублей, то в 2017 году по результатам торгов – 1015 млн рублей, а в 2018 году – 1028 млн рублей. Как пояснил Сергей Серезлеев, рост поступлений произошёл из-за того, что участники рынка меняли статические конструкции на динамические и цифровые, что предполагает увеличение платежа. В 2019 году бюджет сможет получить еще больше. Смольный в январе заново разыграл лот, на который никто не заявился во время торгов 2017 года. «Медиа Простор» заплатит 90 млн рублей за право размещать рекламу на 504 остановках общественного транспорта. Кроме того, комитет по печати намерен возобновить судебный процесс против компании «Эско», которая выиграла лот, но отказалась заключать с городом договор и платить за аренду, ссылаясь на неясный правовой статус торгов.

Но город мог бы зарабатывать еще больше, считают в Контрольно-счетной палате (КСП), проверившей работу комитета по печати и его подведомственных организаций. По мнению аудиторов, начальная цена лотов на право 10-летней аренды мест для билбордов была сформирована без учета инфляционных рисков. Если бы комитет по печати заложил прогноз по повышению цен, бюджет мог бы получить на 3,1 млрд рублей больше. Сергей Серезлеев не согласился с претензиями КСП. По его словам, изначально пункт о корректировке на инфляцию был в конкурсной документации, но его исключили оттуда по настоянию Федеральной антимонопольной службы.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»