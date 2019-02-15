18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 66.70р
75.25р
16:32 15.02.2019
Расширенный поиск

Бизнес
15.02.2019 15:52
Печать

Смольный остался со щитом. Суд утвердил победу комитета по печати в споре с операторами наружной рекламы

Демонтаж 8,5 тысяч конструкций, который мог обернуться миллионными потерями для операторов и городского бюджета, Северной столице больше не грозит.

Смольный остался со щитом. Суд утвердил победу комитета по печати в споре с операторами наружной рекламы

Замир Усманов/Интерпресс

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу петербургских операторов наружной рекламы «Руан» и «Волгобалт Медиа». Компании требовали признать недействительными результаты торгов по размещению рекламных конструкций, которые власти Петербурга провели в 2017 году. Как следует из резолютивной части решения, опубликованной 14 февраля, от части претензий к Смольному отказались сами заявители, а пересматривать решение по остальным суд отказался.

Решение ставит точку в конфликте Смольного с участниками рынка наружной рекламы и поддержавшей их позицию Федеральной антимонопольной службой, который длился последние полтора года, сообщил «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев.

Летом 2017 года Смольный в лице комитета по печати выставил на торги право десятилетней аренды 8,5 тысяч конструкций за 9,4 млрд рублей. Претензии к конкурсной документации нашлись у Федеральной антимонопольной службы. Ведомство сочло требования к заявкам участников конкурса антиконкурентными и потребовало от Смольного устранить нарушения. Комитет по печати обжаловал решение ФАС, но подвел итоги конкурса, не став дожидаться решения суда. Антимонопольщики, в свою очередь, подали встречный иск, потребовав признать итоги торгов незаконными и отменить их. 

Оба дела рассматривались параллельно, и весы Фемиды несколько раз качались в разные стороны. Так, слушая дело комитета против ФАС, суд сначала решил в пользу ответчика, но во второй и третьей инстанциях победа осталась за Смольным. 

Претензию ФАС к комитету суд отклонил в первой инстанции, но апелляционная склонилась в пользу антимонопольщиков. Таким образом, сложилась правовая коллизия: вопрос, соответствуют торги закону или все же нет, суд рассмотрел в рамках двух параллельных процессов, решения по которым исключали друг друга. Но кассационная инстанция, рассмотрев иск ФАС, снова встала на сторону комитета по печати. 

Тут в дело вступили и сами участники рынка, недовольные итогами конкурса, — компании «Руан» и «Волгобалт Медиа». Первая настаивала, что Смольный при оценке заявок неверно рассчитал баллы, из-за чего компания не смогла выиграть лоты, на которые претендовала. Вторая указывала на то, что не смогла принять участие в конкурсе, поскольку комитет подвел итоги, пока действовало не отмененное предписание ФАС. Но суд счел жалобы необоснованными и отказал истцам, апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

Не были поддержаны и претензии непосредственно к главе комитета по печати Сергею Серезлееву. Так, московский арбитраж признал недействительными два постановления ФАС о наложении штрафа на чиновника. Иск «Руана» к Сергею Серезлееву о защите деловой репутации был отклонен судами первой и апелляционной инстанций.

Участники рынка, опрошенные «Фонтанкой», в отличие от Смольного, не говорят об окончательной победе, но признают, что теперь могут вздохнуть свободнее. «Остается вероятность обжалования в Верховном суде, но решения трех инстанций по трем процессам дают уверенность в завтрашнем дне. Над рекламными щитами больше не нависает угроза сноса, а значит, и риск потери инвестиций», – говорит генеральный директор ЗАО «Постер» Кирилл Опарин. По его оценке, победители торгов уже вложили в установку новых конструкций и приведение прежних в соответствие с ГОСТом «несколько сот миллионов рублей».

Победа Смольного дает надежду на разморозку инвестиционных программ по переходу в digital-формат. По словам главы Северо-Западного представительства компании «ЭСПАР–Аналитик» Веры Дементьевой, модернизация конструкций может стать главным драйвером рынка в 2019 году. В 2018-м в денежном выражении объем рынка вырос всего на 2% по сравнению с 2017 годом. «Увеличились цены, но и самой рекламы стало меньше», – говорит она. Пока на установку цифровых билбордов решились только Gallery и «Северная Столица». Но их примеру могут последовать другие.

К примеру, «Реклама-Центр» готова вложить около 100 млн рублей в установку 25 – 30 digital-экранов в 2019 году, рассказал директор «Реклама-Центра» Максим Черняк. Это сопоставимо с затратами, которые оператор понес, на размещение и подключение обычных конструкций. Новая победа Смольного дает уверенность в завтрашнем дне и рекламодателям, которые смогут планировать свои кампании на более длительный срок и заказывать больше рекламы, – добавляет он.

По словам Сергея Серезлеева, признание торгов легитимными также гарантирует стабильные поступления средств в городской бюджет. Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение количества рекламоносителей почти в два раза (с 15 000 до 8714 штук), которое произошло из-за новых ГОСТов, доходы города выросли. Так, если в 2016 году по старым договорам операторы заплатили за эксплуатацию конструкций 640 млн рублей, то в 2017 году по результатам торгов – 1015 млн рублей, а в 2018 году – 1028 млн рублей. Как пояснил Сергей Серезлеев, рост поступлений произошёл из-за того, что участники рынка меняли статические конструкции на динамические и цифровые, что предполагает увеличение платежа. В 2019 году бюджет сможет получить еще больше. Смольный в январе заново разыграл лот, на который никто не заявился во время торгов 2017 года. «Медиа Простор» заплатит 90 млн рублей за право размещать рекламу на 504 остановках общественного транспорта. Кроме того, комитет по печати намерен возобновить судебный процесс против компании «Эско», которая выиграла лот, но отказалась заключать с городом договор и платить за аренду, ссылаясь на неясный правовой статус торгов. 

Но город мог бы зарабатывать еще больше, считают в Контрольно-счетной палате (КСП), проверившей работу комитета по печати и его подведомственных организаций. По мнению аудиторов, начальная цена лотов на право 10-летней аренды мест для билбордов была сформирована без учета инфляционных рисков. Если бы комитет по печати заложил прогноз по повышению цен, бюджет мог бы получить на 3,1 млрд рублей больше. Сергей Серезлеев не согласился с претензиями КСП. По его словам, изначально пункт о корректировке на инфляцию был в конкурсной документации, но его исключили оттуда по настоянию Федеральной антимонопольной службы.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
OOO "Лидер Групп"
15.02.2019 16:09

Повышение цен на квартиры в ГК «Лидер Групп»

С 25 февраля 2019 года произойдет плановое увеличение цены квадратного метра в жилом комплексе «Территория 1», возводимом компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
СК «Полис Групп»
15.02.2019 16:00

Ипотечные сделки в ГК «Полис Групп» выросли более чем на 20%

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании - это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 15:38

«Группа ЛСР» в январе увеличила продажи в регионах присутствия на 38%

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в январе 2019 года достигли 5,3 миллиардов рублей, увеличившись на 38% по сравнению с январем прошлого года.
15.02.2019 13:00

«Алмаз – Антей» примет участие в AERO INDIA 2019

«Алмаз – Антей» представит свою продукцию на 12-й Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля 2019 года.
«Аквилон Инвест»
15.02.2019 12:28

«Аквилон Инвест» начал передачу квартир в I очереди ЖК 4YOU

Специалисты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» с 15 февраля начали передачу квартир дольщикам I очереди жилого комплекса 4YOU в Московском районе Санкт-Петербурга.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
15.02.2019 11:55

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу два новых корпуса в ЖК «Северной долины»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», начал продажу 243 квартир повышенной комфортности в седьмом и двенадцатом корпусах нового 21 квартала «Северной долины» (15 очередь). Минимальная стоимость жилья – от 2,4 млн рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 11:38

В «Цветном городе» открылся шоу-рум

Увидеть, как будет выглядеть квартира в жилом комплексе «Цветной город», теперь можно в шоу-руме.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
15.02.2019 11:02

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в ЖК бизнес-класса Svetlana Park

Svetlana Park от Setl City – это два дома бизнес-класса в зеленой локации Выборгского района, между Удельным парком и парком «Сосновка», на Манчестерской улице.
14.02.2019 18:12

«Алмаз – Антей» и «Газпром» подписали договор о серийном выпуске оборудования

«Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума подписали в Сочи долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет
shutterstock.com
14.02.2019 17:13

«Остатки сладки» - распродажа квартир в готовой малоэтажке

У желающих найти недорогое высококачественное жилье в готовом малоэтажном комплексе есть отличные шансы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2019 15:24

44-ФЗ: государственные закупки под ключ

Вступили в силу очередные изменения в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Если в прошлом году проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с начала 2019 года электронные закупки стали обязательными.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
14.02.2019 15:14

Все по плану: детсад в Ленсоветовском откроется в сентябре

В поселке Ленсоветовский полным ходом идет строительство нового детского сада. Работы ведет СК "Дальпитерстрой".