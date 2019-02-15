Исследователи заявили об «исключительно низком» уровне кислорода в Финском заливе

Уровень кислорода в Финском заливе исключительно низкий, сообщается в опубликованном 15 февраля исследовании Финского института окружающей среды SYKE.

Анализ, проведённый исследовательским судном «Аранда» в январе, показал, что есть зоны, где кислород отсутствует вовсе. Причина нехватки этого важного элемента связана с солёной и обеднённой кислородом водой, которая поступает из Ботнического залива. Высокий уровень соли увеличивает плотность и массу воды, и этот слой оседает на дне моря, что, в свою очередь, вызывает высвобождение фосфора и способствует насыщению водоёма биогенными элементами.

В отчёте говорится, что благополучие Финского залива полностью зависит от «здоровья» соседнего – Ботнического. Согласно SYKE, Финляндия имеет ограниченные ресурсы для самостоятельного улучшения ситуации, и требуется долгосрочное международное сотрудничество.

«Кратчайшего пути решить эту ситуацию нет, и единственный способ улучшить состояние моря – сократить количество питательных веществ, поступающих с суши», – заявил специалист SYKE Харри Канкаанпяя.

Как ранее сообщали финские учёные, в Балтийском море появляется всё больше так называемых мёртвых зон, возникновение которых вызвано сельскохозяйственными и сточными водами. А в сезон активного цветения сине-зелёных водорослей одно из ведущих изданий опубликовало колонку с призывом привлечь Россию к ответственности за экологические преступления.