На Украине продали арестованный за долги Boeing авиакомпании "Трансаэро"

Госпредприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) продало ранее принадлежавший российской компании "Трансаэро" Boeing B 737/524, арестованный за долги. Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ 15 февраля.

Стоимость самолета на момент завершения торгов составила 17,996 млн гривен (около 44 млн рублей).

"Самолет купили на вторых торгах с уценкой. Он полностью пригоден к полетам после небольшого технического осмотра. Думаю, новый владелец будет более чем доволен. Это уже четвертый самолет в истории СЕТАМ, который мы продали, но именно он является самым большим и самым дорогим", – заявил гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев, передает "Униан".

Самолет совершил первый полет 6 июня 1998 года, последний раз был в эксплуатации в октябре 2015 года. Текущее техническое состояние и необходимость проведения ремонта неизвестно.

Напомним, что в октябре 2015 года российская авиакомпания "Трансаэро" прекратила работу. Ранее "Трансаэро" оказалась на грани банкротства из-за долга на уровне 260 млрд руб. Санатором должен был выступить "Аэрофлот", но сделка сорвалась. В 2017 году авиакомпания «Трансаэро» была признана банкротом и в настоящее время находится в процедуре конкурсного производства. После банкротства возбудили уголовное дело о растрате и злоупотреблении полномочиями. Самолет Boeing B 737/524, находившийся в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны), был арестован из-за долга за обслуживание и стоянку воздушных судов, который по состоянию на июнь 2016 года составлял около 1 млн долларов.