После падения льда на машины на П.С. водители нарушают ПДД, а коммунальщики «посылают на»

О двух случаях падения льда на автомобили в Петроградском районе Санкт-Петербурга сообщают горожане.

На Кронверкском проспекте, 47, в районе пересечения с Сытнинской улицей, сегодня, 15 февраля, наледь с кровли упала на автомобиль «БМВ» и автобус. По словам читателя «Фонтанки» Сергея, у припаркованной машины оказалось разбито стекло, а у ехавшего мимо автобуса №14 повреждена крыша. На фотографии Сергея заметно, что транспорт едет по трамвайным путям – видимо, объезжает стоящий автобус.

На фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» повреждения видны лучше. В пресс-службе компании «Третий парк», обслуживающей данный маршрут, «Фонтанке» рассказали, что инцидент у них не зафиксирован. Можно предположить, что повреждения у автобуса если и были, то минимальные.

Другая читательница «Фонтанки», Виктория, оказалась потерпевшей – глыба льда упала на её «Опель» сегодня около 10 часов утра на Мытнинской набережной, 11. Разбито лобовое стекло. При этом два дня назад, по словам Виктории, в этом доме чистили кровлю. В Жилкомсервисе №2 Петроградского района хамят, жалуется она.

«Управляющая компания в телефонном разговоре посылает на мужской детородный орган, выходить для составления протокола отказывается, на контакт не идет, бросают трубки. В полицию обратилась, документы от них имеются. Имеются очевидцы, – пишет Виктория. – 13 февраля в этом доме проводилась уборка территории и чистка кровли, о чем сообщает объявление на доме. Работы действительно проводились. Как могло получится так, что 13 февраля проводили работы, а 15-го на машину упала глыба льда?»