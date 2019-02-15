Происшествия
Тепловоз и легковушка столкнулись на переезде под Петербургом. Водитель погиб
Тяжелое ДТП произошло на железнодорожном переезде в Тосненском районе Ленобласти днем 15 февраля. Один человек погиб, еще один пострадал.
Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:30 на переезде у железнодорожной станции Зареченская в Тосно столкнулись тепловоз и автомобиль Skoda. За рулем «Шкоды» находился мужчина, его травмы оказались смертельными.
Пассажирка автомобиля получила травмы средней степени тяжести. Возраст обоих потерпевших уточняется.
ГИБДД ведет проверку.