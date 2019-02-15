Тепловоз и легковушка столкнулись на переезде под Петербургом. Водитель погиб

Тяжелое ДТП произошло на железнодорожном переезде в Тосненском районе Ленобласти днем 15 февраля. Один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 13:30 на переезде у железнодорожной станции Зареченская в Тосно столкнулись тепловоз и автомобиль Skoda. За рулем «Шкоды» находился мужчина, его травмы оказались смертельными.

Пассажирка автомобиля получила травмы средней степени тяжести. Возраст обоих потерпевших уточняется.

ГИБДД ведет проверку.