«Сидят и помалкивают». Путин рассказал о боязни ЕС перечить США в вопросе размещения ракет

Президент России считает, что европейские страны лишились части своего суверенитета, что негативно на них сказалось, тогда как в рамках Союзного государства стоит работать, не нанося ущерба.

«Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают», – цитирует 15 февраля заявление Владимира Путина ТАСС.

При этом, по его словам, европейские страны могут быть заинтересованы в НАТО, в который «они вложили часть своего суверенитета».

Путин также задался вопросом: «Где их суверенитет?» В качестве ответа он также привел работу Европарламента, который принял больше обязательных решений для всех государств в союзе, чем в свое время Верховный Совет СССР. Президент России также напомнил, что в основе ЕС лежат наднациональные органы, которым страны-члены передали часть своих полномочий.

Путин уделил внимание и Союзному государству, в рамках которого России и Белоруссии стоит «в спокойном, деловом, дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам и народам, а наоборот – создавая лучшие условия для будущего наших стран».