Водитель «Хёндэ» на скорости «поцеловал» ограду у Поцелуева моста и повис над Мойкой

«Хёндэ» едва не нырнул в Мойку после того, как пробил ограждение у дома 69 на Большой Морской в центре Петербурга. Дорожный инцидент в ночь на 15 февраля запечатлел читатель «Фонтанки» Михаил.

фото Михаил Решетников

Очевидец рассказал, что после полуночи оказался с приятелем на Поцелуевом мосту. Вдруг они услышали треск – ехавший со стороны Новой Голландии автомобиль пробил ограждение и повис над Мойкой, зацепившись днищем за гранитный берег. Водитель был один и смог выбраться сам. Через пару минут приехала скорая, а после них полиция.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили факт ДТП. По их словам, инцидент произошёл около 1.20. Рулил «Хёнде» 34-летний мужчина. В ГУ МЧС России по Петербургу добавили, что иномарку пришлось вытаскивать краном. Для этого потребовалось привлечь 19 спасателей.