На петербургских магистралях – второй «факел» из фуры. Теперь на ЗСД

Второй за день горящий грузовик заметили в Петербурге 15 февраля. Машина вспыхнула на Западном скоростном диаметре, но, в отличие от утреннего пожара на кольцевой, сильно движение не застопорила.

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

О происшествии, случившемся около 14 часов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В крайнем правом ряду ЗСД, в направлении от Двинской улицы к Васильевскому острову, у грузовика загорелась кабина, пишет Сергей. На записи регистратора видно, что полосу с горящей машиной огородили.

Этим утром загорелась фура на внутреннем кольце КАД, на вантовом мосту. От кабины грузовика почти ничего не осталось. Пожар собрал на кольцевой большую пробку, к 9 часам утра она растянулась почти на 8 километров.