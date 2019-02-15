«Яндекс» спрогнозировал увеличение выручки на треть в 2019 году

Крупнейшая российская поисковая система «Яндекс» объявила финансовые результаты за прошедший 2018 год и сделала благоприятный прогноз на год текущий.

Как говорится в сообщении компании от 15 февраля, доля «Яндекса» на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвёртом квартале 2018 года составила в среднем 56,5%, оставшись на уровне четвёртого квартала 2017 года, тогда как в третьем квартале 2018 года она составляла 55,9% (по данным аналитического сервиса "Яндекс.Радар").

Выручка по итогам прошлого года выросла на 41% и достигла 126,4 млрд рублей. По итогам 2019 года в «Яндексе» ожидают, что консолидированная выручка увеличится по сравнению с показателем 2018 года на 28 – 32%, и это без учета показателей "Яндекс.Маркета". А выручка сегмента "Поиск и портал" увеличится в 2019 году на 18 – 20%.

«Компания отлично поработала в 2018 году. Мы укрепили позиции в "Поиске", запустили новые сервисы на стыке онлайна и офлайна — "Драйв" и "Еду" — и открыли всем желающим доступ к нашим технологиям и инфраструктуре в "Яндекс.Облаке". Мне особенно приятно отметить успехи в развитии беспилотного транспорта: всего за два года нам удалось создать полноценное беспилотное такси», — заявил Аркадий Волож, руководитель группы компаний "Яндекса".