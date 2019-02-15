Медведев предложил определять бедных не по доходам, а по расходам

Изменить подход к определению уровня бедности в России предложил премьер-министр на Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля. Дмитрий Медведев призвал измерять в большей степени не доходы человека, а расходы — «как это стараются делать во всем мире».

«Тогда у нас не будет ситуации, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами, при этом ещё и заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что, допустим, на какой-нибудь рубль этот доход превысил прожиточный минимум, – отметил глава кабмина. – Или наоборот: люди вполне обеспеченные, но которые не работают официально (таких у нас тоже достаточно), ежемесячно получают деньги ещё и от государства».

По мнению Дмитрия Медведева, решить проблему бедности можно, только если государство будет общаться с каждым конкретным человеком и для него находить свой отдельный рецепт.

«С этой целью Минтруд запустил пилотный проект по снижению бедности в восьми регионах, – напомнил премьер-министр. – В его рамках будут созданы реестр бедных семей и индивидуальные программы по выходу из кризисной ситуации. Эта работа пилотными регионами ведётся, есть вполне успешные примеры, надеюсь, сегодня коллеги об этом расскажут».

Напомним, в январе Росстат сообщил, что со следующего года будет проводить исследования уровня бедности в стране по модернизированной методике. Сейчас этот показатель определяется на основе выборочных обследований 48,5 тыс. бюджетов домохозяйств, которые проходят ежеквартально. В будущем орган статистики хочет расширить выборку респондентов. Ожидается, что это увеличит официальный уровень бедности в РФ.