«Аморальная «инициатива». Президент СССР Горбачёв ждёт реакцию Путина на идею оправдать ввод войск в Афганистан

Президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал намерение Госдумы признать утратившим силу постановление Съезда народных депутатов 1989 года, где осуждалось решение о вводе войск в Афганистан в 1979 году. Политик уверен, что в ситуацию должен вмешаться президент.

«Считаю такое предложение совершенно неприемлемым и безответственным. Какие факты, какие аргументы приводят его авторы? Как можно отрицать, что это решение было принято узким кругом лиц, в обход Конституции, вопреки мнению военного руководства, экспертов, что оно привело к массовой гибели людей, что тысячи семей лишились своих сыновей, отцов, братьев? Эта аморальная «инициатива» должна быть решительно отвергнута, – цитирует сайт «Горбачев-фонда» высказывание бывшего советского лидера. – Считаю, что свое слово должно сказать руководство страны».

Михаил Горбачёв подчеркнул, что постановление депутатов 1989 года, признавшее ввод войск ошибкой, «поддержали все депутаты», а оценка, данная съездом, и вывод войск «были поддержаны народом».

22 января комитет Госдумы по обороне поддержал проект заявления Госдумы о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в урегулировании конфликта на территории Афганистана, сообщает РИА Новости. Документ подготовили депутат Николай Харитонов и глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Парламентарии предлагают «признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года».

Журналист Михаил Кожухов, который работал в Афганистане и был одним из тех, кто последним вместе с военными покидал эту страну в 1989 году, в интервью «Фонтанке» заявил, что пересмотр отношения к той войне нужен сегодня в пропагандистских целях. Непосредственный участник боевых операций в Афганистане не сомневается, что Госдума сделает заявление, потому что это «государственный заказ».