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Происшествия
15.02.2019 14:37
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Эбола снова начала распространяться в Африке

В африканской стране Демократическая Республика Конго выявлено более 800 новых случаев заражения вирусом.

Министерство здравоохранения ДРК отчиталось о распространении Эболы в республике, где на данный момент насчитывается 829 случаев заражения, из которых 768 были подтверждены. Более 500 человек скончались.

В конце прошлого года Всемирная ассоциация здравоохранения выпустила обращение, где констатировала  новую вспышку Эболы в ДРК.

Последний случай подозрения на вирус в Европе был зафиксирован  в начале января у гражданина Швеции, который приехал на родину из ДРК.

Напомним, что болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Число жертв лихорадки превысило  10 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин призвал  "надежно защитить" страну от Эболы. Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что лихорадка могла быть результатом биологического террора. В 2016 году именно Россия заявила о создании вакцины от вируса Эбола. По данным Минздрава, препарат «Гам-Эвак Комби» «стал первой в мире официально зарегистрированной и разрешенной для клинического применения вакциной». В июле 2017 года партию «Гам-Эвак Комби» отправили в Гвинею в качестве гуманитарного груза.

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