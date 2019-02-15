Новость в картинке: российские водители назвали самые полезные опции в автомобиле

Российские автомобилисты сравнили полезность тех или иных опций в своих машинах. Лучше всего водители оценили подогрев лобового стекла, а наименее полезным, хотя тоже актуальным, оказался подогрев руля.

Аналитики агентства «Автостат» опросили более 1800 автовладельцев и попросили оценить полезность имеющихся в их машинах опций по пятибалльной шкале. Как показали результаты, самой полезной опцией россияне считают подогрев лобового стекла – он набрал 4,68 балла из 5 возможных. Далее идет система автозапуска. Ценность этих опций аналитики объясняют климатическими особенностями страны.

Следом с одинаковым результатом расположились парктроник и дополнительные подушки безопасности. Также более 4,5 балла получили подогрев сидений и полноразмерная запаска. Наименьшие результаты набрали система контроля слепых зон, система превентивного торможения, адаптивные фары и подгорев руля. Тем не менее все из них получили больше 4 баллов.