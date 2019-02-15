Восьмиместный Honda Pilot для России получит светодиодную оптику, новый бампер и хром

Компания Honda раскрыла детальную информацию об обновленном восьмиместном кроссовере Pilot для российского рынка. Автомобиль 2019 модельного года получил измененную внешность и дополненный список базового оборудования.

Как сообщает Autonews, обновленный Honda Pilot отличается от предшественника модернизированным передним бампером, хромированной решеткой радиатора и другим дизайном колесных дисков. А в набор оборудования базовой версии вошли светодиодные фары, дневные ходовые огни и задние фонари.

По предварительной информации, под капотом кроссовера останется прежний 3-литровый бензиновый двигатель V6, выдающий 249 л.с. мощности и 294 Нм крутящего момента и работающий в паре с автоматической трансмиссией. Автомобиль также оснащен системой полного привода с управляемым вектором тяги, позволяющей выбрать из четырех режимов движения: стандартного, «грязи», «песка» и «снега».

Ранее сообщалось, что продажи новинки запланированы на весну 2019 года. Комплектации и цены на кроссовер объявят позднее. Дорестайлинговая версия Honda Pilot обойдется минимум в 3 124 900 рублей.