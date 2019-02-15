Порошенко посоветовал всем соседям России вступить в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе мероприятия, посвященного дню вывода советских войск из Афганистана, заявил, что «гарантировать мир» всем соседям России может только членство в НАТО и ЕС. Слова украинского лидера 15 февраля приводит его пресс-служба.

«Мы с вами знаем — гарантировать мир и свободу нам, как и всем соседям России, может только членство в мощном оборонном объединении, в НАТО, и членство в Евросоюзе, которое обеспечит мощное развитие демократии и верховенства права, экономики и стандартов жизни Украины», — заявил Порошенко.

5 февраля Верховная рада Украины приняла законопроект о закреплении в Конституции страны стремления вступить в НАТО и ЕС. Сегодня Порошенко заявил, что подпишет закон на следующей неделе.