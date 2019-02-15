Илья Бер приветствует решение об отстранении себя и Александра Друзя от игр

Телеменеджер Илья Бер приветствует решение Первого канала об отстранении себя и Александра Друзя от участия в телеиграх «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?».

«Я удовлетворён решением Первого канала и «Красного Квадрата» (производитель «Кто хочет стать миллионером?» – прим.ред.). Считаю его с точки зрения производителя телевизионного продукта и канала вещателя правильным. Никаких дальнейших шагов предпринимать не планирую», – написал до сегодняшнего дня главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» на своей странице в facebook 15 февраля.

«У меня много интересных работ. Это всего лишь минус один проект для меня», – уточнил Илья Бер «РБК».

Ранее Первый канал распространил заявление для прессы, в котором «договорные» действия Бера и Друзя были названы «неэтичными».

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков», – сказано в заявлении Первого канала .

Александр Друзь остался не только без игры «Что? Где? Когда?», но и без выигрыша в передаче «Кто хочет стать миллионером?». Исход шоу аннулирован, выигрыш выплачен не будет. Сам магистр «Что? Где? Когда?» остаётся недоступным для комментариев.

12 февраля Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью прошлого года Александр Друзь предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче «Кто хочет стать миллионером?», и правильные ответы к ним. Бер выложил четыре аудиозаписи с расшифровками.

13 февраля Александр Друзь рассказал другую версию событий.

«Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша, — сказал Друзь РБК, отметив, что он решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек». – И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл».

Гендиректор «Игра-ТВ» Наталия Стеценко, отметила, что конфликт «бросил тень на репутацию всего интеллектуального клуба». При этом отстранять от игр напарника Александр Друзя Виктора Сиднева пока не планируется.

«Полученной информации нам достаточно, чтобы не отстранять Виктора Сиднева. Это подразумевает его невиновность. Сам Виктор ещё в процессе рассмотрения вопроса сообщил, что в случае отстранения Друзя, он тоже играть не будет», – сказала гендиректор «Игра-ТВ» радиостанции «Говорит Москва» .