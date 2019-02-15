Пригороды Архангельска атакуют волки

Пригороды Архангельска атакуют волки. Хищников замечают в ближайших северных населённых пунктах – посёлке Талаги, рядом с которым расположен городской аэропорт, и деревне Повракульская.

Власти Приморского района, куда входят эти территории, уже попросили жителей соблюдать осторожность из-за участившихся случаев захода волков в поселки.

"В поселке Талаги и деревне Повракульская появились волки. Просим соблюдать бдительность и осторожность! Убедительная просьба: во избежание несчастных случаев не отпускайте своих детей без присмотра!" – сообщается на сайте муниципального образования "Талажское".

Ранее в другой части Архангельской области – на Новой Земле – у населенных пунктов скопились белые медведи. В районе поселка Белушья Губа находились 52 белых медведя, заходящих на территорию населенного пункта. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения. Животных удается постепенно отгонять от поселков, но режим ЧС пока сохраняется.