В Москве задержали американского бизнесмена Майкла Калви по делу о крупном мошенничестве. Его компания была акционером «Яндекса», Ozon.ru и Gett

Структуры задержанного в столице американца ранее вложились во множество проектов в России. Теперь его подозревают в мошенничестве.

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек были задержаны в столице, так как им вменяется статья «Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере». Об этом 15 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

На данный момент никаких других деталей задержания не сообщается. Сторона защиты также пока никак не прокомментировала ситуацию.

По данным ТАСС, 4 сотрудника Baring Vostok были задержаны из-за спора по банку «Восточный».

Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в Россию было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие. Кроме того, согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви владеет контрольным пакетом банка «Восточный» из топ-40 в РФ по размеру активов.