18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +3
$ 66.70р
75.25р
13:59 15.02.2019
Расширенный поиск
Срочно

Беглов уволил глав трёх районов из-за уборки снега. Обезглавлены Центральный, Красносельский и Василеостровский

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
15.02.2019 13:23
Печать

Setl Group начал возведение дома бизнес-класса Svetlana Park

Setl Group приступил к строительству двух домов бизнес-класса Svetlana Park на Манчестерской улице в Выборгском районе Петербурга.

Setl Group начал возведение дома бизнес-класса Svetlana Park

Setl City

Новый проект строится в шаговой доступности сразу от двух красивых больших парков: Удельного и Сосновки. Общая площадь зеленых зон в окружении Svetlana Park составляет около 500 га – в городе практически нет аналогичных по расположению жилых комплексов.

Престижная локация проекта обладает рядом уникальных характеристик: любимый многими жителями города Выборгский район и близость к Светлановской площади с ее зданиями в стиле сталинского неоклассицизма. Дом строится неподалеку от пересечения крупных городских магистралей – проспектов Испытателей, Энгельса и Светлановского, что позволит быстро добраться до ЗСД и КАД, а затем и до любой точки города. Метро «Удельная» – в 15 минутах пешком, дорога до Петроградской стороны или Центрального района займет около 15 минут на автомобиле.

Новый дом от Setl Group состоит из двух 10-этажных корпусов, спроектированных в классической форме каре, с уютными внутренними дворами, полностью закрытыми от машин. Под зданиями расположится подземный паркинг на 711 автомобилей с лифтами в каждую парадную. Первый этаж дома займут коммерческие помещения, в которых откроются магазины и кафе. Ввод Svetlana Park в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2021 года.

В качестве визуального решения выбрано сочетание стекла и навесного фасада из клинкерного кирпича благородных графитовых и шоколадных тонов. По внешним фасадам будут установлены экологичные алюминиевые окна в тонком профиле, а в дворовой части дома запланировано безрамное остекление балконов.

Setl City
Setl City

Каждая деталь в доме продумана до мелочей. Просторные холлы оформлены с применением кирпича, аналогичного фасадному, в комбинации с декоративной штукатуркой. Большое количество света в зонах отдыха и ожидания обеспечат светопрозрачные входные группы. Дом будет оборудован бесшумными скоростными лифтами фирмы KONE со спуском в подземный паркинг. На первых этажах предусмотрены удобные колясочные.

В больших и зеленых внутренних дворах, полностью закрытых от машин, Setl Group благоустроит пространства для отдыха и прогулок с детьми – на территории дома будут установлены две современные детские площадки, а также полностью оборудована спортивная зона и выделены зоны отдыха. Безопасность жильцов обеспечит система наблюдения во дворе и по периметру дома.

Новый проект будет интересен как молодым покупателям, так и семьям с детьми, ведь в доме представлены различные планировки – до пятикомнатных вариантов с высокими потолками до трех метров, в том числе квартиры семейного типа и евро-варианты с просторными кухнями-гостиными. Половина квартир будет передаваться покупателям с полной чистовой отделкой по последним стандартам Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад».

Setl City
Setl City

Svetlana Park станет эксклюзивным проектом для локации, в которой предложение квартир в новых домах ограничено из-за отсутствия свободных площадок под строительство. Благодаря близости сразу двух парков жители нового дома смогут совершать пробежки, заниматься гимнастикой на открытом воздухе или неспешно прогуливаться по красивым аллеям и любоваться озерами.

Помимо уникального местоположения, квартал, в котором будет построен новый дом Setl Group, может похвастаться сложившейся социальной и коммерческой инфраструктурой. В Выборгском районе расположены корпуса престижных университетов и одни из лучших школ города, а непосредственно в шаговой доступности от Svetlana Park находятся школы с углубленным изучением английского, китайского языков, медицинская и гуманитарная гимназии, детские сады. 

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
15.02.2019 13:00

«Алмаз – Антей» примет участие в AERO INDIA 2019

«Алмаз – Антей» представит свою продукцию на 12-й Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля 2019 года.
«Аквилон Инвест»
15.02.2019 12:28

«Аквилон Инвест» начал передачу квартир в I очереди ЖК 4YOU

Специалисты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» с 15 февраля начали передачу квартир дольщикам I очереди жилого комплекса 4YOU в Московском районе Санкт-Петербурга.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
15.02.2019 11:55

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу два новых корпуса в ЖК «Северной долины»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», начал продажу 243 квартир повышенной комфортности в седьмом и двенадцатом корпусах нового 21 квартала «Северной долины» (15 очередь). Минимальная стоимость жилья – от 2,4 млн рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 11:38

В «Цветном городе» открылся шоу-рум

Увидеть, как будет выглядеть квартира в жилом комплексе «Цветной город», теперь можно в шоу-руме.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
15.02.2019 11:02

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в ЖК бизнес-класса Svetlana Park

Svetlana Park от Setl City – это два дома бизнес-класса в зеленой локации Выборгского района, между Удельным парком и парком «Сосновка», на Манчестерской улице.
14.02.2019 18:12

«Алмаз – Антей» и «Газпром» подписали договор о серийном выпуске оборудования

«Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума подписали в Сочи долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет
shutterstock.com
14.02.2019 17:13

«Остатки сладки» - распродажа квартир в готовой малоэтажке

У желающих найти недорогое высококачественное жилье в готовом малоэтажном комплексе есть отличные шансы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2019 15:24

44-ФЗ: государственные закупки под ключ

Вступили в силу очередные изменения в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Если в прошлом году проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с начала 2019 года электронные закупки стали обязательными.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
14.02.2019 15:14

Все по плану: детсад в Ленсоветовском откроется в сентябре

В поселке Ленсоветовский полным ходом идет строительство нового детского сада. Работы ведет СК "Дальпитерстрой".
предоставлено компанией ARKAN
14.02.2019 14:51

Влюбленные в Toyota

Сегодня, в 3:38 команда ARKAN предотвратила угон автомобиля Toyota Land Cruiser 200 на проспекте Стачек.
ГК "КВС"
14.02.2019 14:36

Скидка в 50 000 рублей на квартиру от «КВС»

Группа компаний «КВС» дарит скидку в 50 000 рублей* при покупке квартиры через Интернет-магазин.
фото предоставлено компанией "Американская Медицинская Клиника"
14.02.2019 14:32

Что важно знать при травме?

Хорошо тем, кто знает куда обращаться в случае получения травм, ушибов, переломов. Согласитесь, что перепады температур, которые влекут за собой слякоть, гололед и возможные травмы все еще остаются «верными спутниками» петербуржцев.