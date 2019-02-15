Setl Group начал возведение дома бизнес-класса Svetlana Park

Setl Group приступил к строительству двух домов бизнес-класса Svetlana Park на Манчестерской улице в Выборгском районе Петербурга.

Setl City

Новый проект строится в шаговой доступности сразу от двух красивых больших парков: Удельного и Сосновки. Общая площадь зеленых зон в окружении Svetlana Park составляет около 500 га – в городе практически нет аналогичных по расположению жилых комплексов.

Престижная локация проекта обладает рядом уникальных характеристик: любимый многими жителями города Выборгский район и близость к Светлановской площади с ее зданиями в стиле сталинского неоклассицизма. Дом строится неподалеку от пересечения крупных городских магистралей – проспектов Испытателей, Энгельса и Светлановского, что позволит быстро добраться до ЗСД и КАД, а затем и до любой точки города. Метро «Удельная» – в 15 минутах пешком, дорога до Петроградской стороны или Центрального района займет около 15 минут на автомобиле.

Новый дом от Setl Group состоит из двух 10-этажных корпусов, спроектированных в классической форме каре, с уютными внутренними дворами, полностью закрытыми от машин. Под зданиями расположится подземный паркинг на 711 автомобилей с лифтами в каждую парадную. Первый этаж дома займут коммерческие помещения, в которых откроются магазины и кафе. Ввод Svetlana Park в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2021 года.

В качестве визуального решения выбрано сочетание стекла и навесного фасада из клинкерного кирпича благородных графитовых и шоколадных тонов. По внешним фасадам будут установлены экологичные алюминиевые окна в тонком профиле, а в дворовой части дома запланировано безрамное остекление балконов.

Setl City

Каждая деталь в доме продумана до мелочей. Просторные холлы оформлены с применением кирпича, аналогичного фасадному, в комбинации с декоративной штукатуркой. Большое количество света в зонах отдыха и ожидания обеспечат светопрозрачные входные группы. Дом будет оборудован бесшумными скоростными лифтами фирмы KONE со спуском в подземный паркинг. На первых этажах предусмотрены удобные колясочные.

В больших и зеленых внутренних дворах, полностью закрытых от машин, Setl Group благоустроит пространства для отдыха и прогулок с детьми – на территории дома будут установлены две современные детские площадки, а также полностью оборудована спортивная зона и выделены зоны отдыха. Безопасность жильцов обеспечит система наблюдения во дворе и по периметру дома.

Новый проект будет интересен как молодым покупателям, так и семьям с детьми, ведь в доме представлены различные планировки – до пятикомнатных вариантов с высокими потолками до трех метров, в том числе квартиры семейного типа и евро-варианты с просторными кухнями-гостиными. Половина квартир будет передаваться покупателям с полной чистовой отделкой по последним стандартам Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль» и «Шоколад».

Setl City

Svetlana Park станет эксклюзивным проектом для локации, в которой предложение квартир в новых домах ограничено из-за отсутствия свободных площадок под строительство. Благодаря близости сразу двух парков жители нового дома смогут совершать пробежки, заниматься гимнастикой на открытом воздухе или неспешно прогуливаться по красивым аллеям и любоваться озерами.

Помимо уникального местоположения, квартал, в котором будет построен новый дом Setl Group, может похвастаться сложившейся социальной и коммерческой инфраструктурой. В Выборгском районе расположены корпуса престижных университетов и одни из лучших школ города, а непосредственно в шаговой доступности от Svetlana Park находятся школы с углубленным изучением английского, китайского языков, медицинская и гуманитарная гимназии, детские сады.

Справка о компании Setl Group

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