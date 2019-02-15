Беглов оставил без премий глав районов, комитетов и самого себя. И объявил конкурс районных программ с призом в 100 млн

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение о депремировании глав районов, председателей ряда комитетов Смольного и членов правительства. Причина — жалобы горожан на деятельность районных администраций и руководства города в целом во время снегопадов.

Как сообщается на сайте Смольного 15 февраля, в ходе рабочего совещания Александр Беглов заявил, что одной из проблем, мешающих оперативно решать стоящие перед городом задачи, является недостаток полномочий у районных администраций. «Излишняя централизация власти привела к дезорганизации управления городом. Каждый район Петербурга по масштабу и количеству жителей сопоставим со среднестатистическим российским городом, но не обладает необходимыми рычагами управления. Нужно расширить полномочия администраций районов и местного самоуправления», – сказал Александр Беглов.

Кроме того, глава города отметил, что сотрудники администраций утратили обратную связь с жителями. Руководством принято решение о создании в каждом районе собственной программы развития на ближайшие два-три года, понятной простым жителям и основанной на их предложениях. Сами предложения будут собирать через МФЦ, а также проводить встречи с горожанами, где будут участвовать члены правительства. Район с лучшей программой развития получит из бюджета дополнительные100 млн рублей на ее реализацию.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что на закрытом совещании по итогам уборки снега в Петербурге главам администраций трёх районов объявили об увольнении. Постов лишились главы Центрального района Андрей Хлутков, Василеостровского района Юлия Киселева и Красносельского района Виталий Черкашин. Их районы были названы самыми неубранными от снега и наледи. Всем троим было предложено остаться в Смольном и работать заместителями председателей различных комитетов.