Автомобили Aurus хотят собирать в ОАЭ. В первую очередь внедорожник

Сборку нескольких моделей автомобилей Aurus, которые были разработаны в рамках проекта «Кортеж», и в первую очередь еще не представленного внедорожника Komendant, могут запустить в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробности проекта пока держатся в секрете.

Как рассказал в интервью телеканалу «Россия-24» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, производство российских премиальных автомобилей планируют наладить в ОАЭ на мощностях местного холдинга Tawazun, передает 15 февраля Autonews. Сейчас, по словам главы Минпромторга, этот проект прорабатывается, в ведомстве рассчитывают, что такой шаг позволит поставлять на арабский рынок еще больший объем авто, когда будет производиться внедорожник.

В России серийное производство автомобилей серии «Кортеж» запустят на площадке «Соллерс» в Алабуге в Татарстане. Там наладят мощности для выпуска 5 тысяч машин в год. Сейчас автомобили Aurus мелкими сериями собирает государственное предприятие НАМИ.

Автомобили Aurus появятся и в свободной продаже, а также будут экспортироваться в шесть стран. В России продажами будут заниматься два дилера: группы «Авилон» и «Панавто». Они уже принимают заявки на седаны и лимузины, хотя первые машины владельцы получат не раньше 2020 года. Пока желающим предлагают записаться в лист ожидания. Ни внести аванс, ни посмотреть автомобиль вживую на данный момент не получится, разве что на Женевском автосалоне, который стартует в начале марта. Кто будет осуществлять сервисное обслуживание, тоже пока не понятно, отмечает издание.

Стартовая цена седана Aurus Senat S600 составит не менее 10-12 миллионов рублей. Его предложат как в небронированном варианте, так и с броней. А вот лимузин обещают только в бронированной модификации.

Под маркой Aurus будут выпускать седан и лимузин Senat, минивэн Arsenal и кроссовер Komendant. Последний должны представить в 2019 году. Ранее седан и лимузин были замечены на Ямале, где их тестировали в условиях Крайнего Севера в 40-градусный мороз.