Шандор Варга: Дзюба подошел бы «Реалу», но лучше никуда не уходить

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба мог бы вписаться в игровую модель мадридского «Реала». Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал футбольный агент Шандор Варга.

«Дзюба подошел бы мадридцам. Но многое в футболе зависит от взаимоотношений тренера с футболистом. И потому, когда я устраиваю своего игрока в тот или иной клуб, в первую очередь для меня важно, чтобы он поговорил с наставником и лучше понимал, что от него требуется», — сказал Варга.

По его словам, зарубежные клубы активно интересовались Дзюбой во время чемпионата мира 2018 года, но конкретных предложений о его трансфере «Зенит» не получал. Варга добавил, что российский форвард мог бы заиграть в любом европейском чемпионате, но лучше нападающему «Зенита» и сборной РФ пока ничего не менять. «Дзюба и так находится в сильном клубе. «Зенит» относительно недавно выигрывал Кубок УЕФА, выступал в плей-офф Лиги чемпионов. Лично я не рекомендовал бы ему куда-то уходить. Хотя, конечно, если будет интерес от грандов – тогда да», – сказал он.

В январе сообщалось, что приобрести Дзюбу пытается английский «Эвертон». В услугах 30-летнего россиянина заинтересован главный тренер клуба Марку Силва.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.