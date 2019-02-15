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15.02.2019 13:01
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Семейные квартиры ждут вас! «Остатки сладки»

В сданном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» на Пулковских высотах продаются последние трехкомнатные квартиры.

Семейные квартиры ждут вас! «Остатки сладки»

shutterstock.com

Еще несколько лет назад порядка 70-80% квартир в новостройках Петербурга отводилось под студии и «однушки», которые покупали либо с инвестиционной целью, либо для детей-студентов или пожилых родственников. И к моменту завершения реализации таких проектов на рынке возник дефицит семейных квартир – просторных, имеющих не менее трех комнат.

Между тем, ряд девелоперов сделал ставку на то, что спрос на семейные квартиры будет расти. И это действительно произошло! На фоне снижения ставок по ипотеке и роста рождаемости петербуржцы все чаще стали интересоваться многокомнатными квартирами. При этом покупатели с детьми, естественно, выбирают проекты с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и благоприятной экологией.

Все это застройщик «Терминал-Ресурс» может предложить своим покупателям. ЖК «Образцовый квартал 2» уже построен и сдан. И как раз здесь объявлена финальная распродажа*. Квартиры площадью от 83 до 87 кв. м подготовлены под отделку, что дает покупателям возможность выполнить ремонт на свой вкус. Жилой комплекс является малоэтажным – четыре этажа плюс мансарда, при этом оборудован бесшумными лифтами Schindler.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Приятный бонус для жильцов – светлые входные группы и лестничные клетки с естественным освещением. Дополнительную инсоляцию покупатели получают и внутри квартир – за счет больших остекленных балконов или лоджий. Застройщик сознательно, еще на этапе проектирования, уделил особое внимание поступлению в жилье солнечного света – к этому подтолкнуло само местоположение проекта на территории на 50 м выше уровня моря.

В этой местности никогда не было промышленных предприятий и свалок, зато рядом находятся большие парки и скверы. К тому же застройщик активно занимается озеленением, высаживая вокруг домов кусты и деревья из собственного питомника. Наверное, поэтому здесь так легко дышится.

В «Образцовом квартале 2» квартиры имеют просторные улучшенные планировки с возможностью объединения кухни и гостиной. Система отопления «теплый водяной пол» освобождает жилье от надоевших батарей и радиаторов, вынуждающих «вписывать» мебель и «подгонять» шторы. К тому же с помощью терморегуляторов в каждой комнате можно настроить нужную температуру – а это не только комфорт, но экономия на коммунальных платежах.

Четыре многоквартирных дома жилого комплекса располагаются по периметру участка. Большое расстояние между корпусами обеспечивает психологический комфорт для жильцов, которые видят в окнах не соседские интерьеры, а зеленый благоустроенный  двор. Во дворе, кстати, уже действует современный детский сад на 140 мест с бассейном. Здесь дети могут пребывать как в режиме полного дня, так и временного пребывания (например, для малышей ясельного возраста предусмотрена трехчасовая группа). У ребят также есть возможность заниматься в различных кружках и секциях: художественных, языковых, спортивных.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Поддерживать физическую форму дети и взрослые могут и в других учреждениях: недалеко от ЖК действует конно-спортивный клуб «Райдер», скоро откроются ледовая арена и теннисные корты. В 20 минутах езды находится «Туутари Парк» – комплекс для активного семейного отдыха и горнолыжный курорт. Прогуляться и оздоровиться можно и в парках Пушкина и Павловска, расположенных всего в нескольких километрах. А можно и никуда не ездить, ведь прямо во дворе устроены игровая и спортивная площадки, рядом есть места для пешеходных и велосипедных прогулок.

В обозримом будущем компания «Терминал-Ресурс» построит на территории проекта еще один детский сад, уже на 240 мест, в стадии проектирования – две общеобразовательные школы: на 825 и на 550 мест. Со временем на Царскосельских холмах появится достаточное количество магазинов, кафе, учреждений быта. Рядом с конгрессно-выставочным центром «Экспофорум», находящимся в пешей доступности от ЖК, строится общественно-деловая зона – это не только способствует развитию инфраструктуры, но и создает дополнительные рабочие места.

Что касается транспортного сообщения, то новоселы «Образцового квартала 2» уже успели оценить его по достоинству. На общественном транспорте можно за 15-20 минут добраться до станций метро «Московская» или «Купчино». А когда рядом с территорией откроют железнодорожную платформу «19 километр» (что в ближайших планах «РЖД»), то в пределах получаса можно будет оказаться в центре города, на Балтийском вокзале. Автомобилисты также будут довольны. На территории ЖК построена просторная парковка, рядом – удобные выезды на крупнейшие магистрали, что позволяет быстро и без пробок достичь любой точки в Санкт-Петербурге или Ленобласти.

Напоследок отметим: трехкомнатные квартиры, о которых шла речь выше, сегодня приобрести и удобно, и просто. Строительные работы на объекте давно закончены, ремонт в квартирах тоже прекратился, ведь ЖК сдан почти год назад. При этом цены на квартиры – от 7,85 млн рублей. С учетом того, что застройщик сотрудничает сразу с несколькими ипотечными банками, покупателю необязательно иметь всю сумму сразу. Кроме того, при оплате возможно использование материнского капитала, государственных субсидий и программы «Военная ипотека».

Торопитесь, последние семейные квартиры ждут вас!

*Сроки предложения: с 14.02.2019г до 31.03.2019 г., организатор: ООО "Терминал-Ресурс", ИНН 7820338713. Количество квартир ограничено. Подробнее с уловиями предложения можно ознакомиться по тел. 719-19-19

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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