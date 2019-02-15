Депутаты Петербурга хотят штрафовать транспортные компании за опоздание автобусов. Перевозчик уже высказался

Депутаты Алексей Цивилев и Денис Четырбок предложили штрафовать перевозчиков в случае опоздания общественного транспорта. Соответствующий законопроект поддержали 15 февраля на заседании комитета по законодательству городского парламента.

Как утверждают депутаты, жалобы на несоблюдение графика или интервалов движения поступают от петербуржцев регулярно, однако никакой ответственности за это нет. Согласно тексту законопроекта, депутаты хотят ввести штраф за опоздание автобуса, трамвая или троллейбуса для должностных лиц от пяти до десяти тысяч рублей, для юридических лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Законопроект не нашёл поддержки у представителя Смольного Юрия Шестерикова. На заседании комитета по законодательству он отметил, что на опоздания автобусов могут влиять разные факторы – ДТП, авария на теплотрассе и так далее. «Если будем формально подходить, мы будем штрафы сами на себя выписывать», – заключил он.

Сомнения в необходимости законопроекта высказала и депутат Вера Сергеева, заметив, что сейчас проблемы общественного транспорта заключаются в его недофинансировании, а значит, надо в первую очередь переломить эту ситуацию. «На данный момент у нас только 35 процентов общественного транспорта, остальной – коммерческий, а надо, чтобы было наоборот», – добавила она.

За законопроект проголосовали 8 депутатов, двое воздержались. В ближайшее время на него даст отзыв врио губернатора Александр Беглов, после чего документ вынесут на обсуждение пленарного заседания.

ГУП «Пассажиравтотранс» в комментарии «Фонтанке» согласился с тем, что увеличение времени ожидания транспорта на остановках создает неудобства для пассажиров и ухудшает транспортное обслуживание. Однако уточнил, что необходимо в каждом случае установить причину нарушений графика и степень вины компании, обслуживающей маршрут.

«Сегодня «Пассажиравтотранс» как крупнейший перевозчик в городе полностью обеспечивает обслуживание своей маршрутной сети и выпуск на линию автобусов согласно графику, – сообщает предприятие. – Кроме того, для оперативной замены транспорта в течение смены в силу непредвиденных обстоятельств (поломка, болезнь сотрудников и пр.) на автостанциях находится оперативный резерв транспорта. То есть делаем все от нас зависящее, чтобы выполнить порученную транспортную работу».

При этом диспетчерское регулирование на автобусных маршрутах осуществляют сотрудники СПб ГКУ «Организатор перевозок», которые отправляют автобусы в рейс и могут вносить изменения в плановое время отправлений. Так что решение о том, когда отправиться на маршрут, принимает не перевозчик и не водитель автобуса.

«Кроме того, для наземного транспорта сегодня не обеспечен приоритет, и автобусы движутся в общем потоке по улицам, попадают в заторы в разных районах города, – добавляет «Пассажиравтотранс». – Поэтому об ответственности перевозчика можно будет говорить только тогда, когда в городе будет создан т. н. каркас улично-дорожной сети для беспрепятственного движения общественного транспорта».