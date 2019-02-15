Беглов уволил глав трёх районов из-за уборки снега. Обезглавлены Центральный, Красносельский и Василеостровский

На закрытом совещании по итогам уборки снега в Петербурге главам администраций трёх районов объявили об увольнении. Об этом сообщили «Фонтанке» участники собрания.

По данным источников, своих постов лишились главы Центрального района Андрей Хлутков, Василеостровского района Юлия Киселева и Красносельского района Виталий Черкашин. Их районы были названы самыми неубранными от снега и наледи. Всем троим было предложено остаться в Смольном и работать заместителями председателей различных комитетов.

Отметим, что ранее врио губернатора Александр Беглов уволил главу Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Предшествовал этому внезапный визит врио губернатора в район с инспекцией уборки снега. «Особенно главу Петербурга возмутил тот факт, что в оперативном штабе в администрации района в воскресенье не было никого, кроме уборщицы и представителя прокуратуры, а над аркой на Тамбовской улице, где расположен Дом ветеранов, висела огромная трехметровая сосулька», – сообщалось на сайте Смольного.

Добавим, что в соцсетях в последнее время продвигается тезис о некоем саботаже со стороны чиновников старого правительства с целью подставить врио губернатора Александра Беглова.