В Петербурге полиция накрыла подпольную лабораторию, производящую стероиды. С химиками и продавцами работают следователи

Производителями самопального анаболика заинтересовались следователи петербургского управления СК РФ. «Проверочная закупка» окончилась возбуждением уголовного дела по статье о производстве и сбыте незарегистрированных лекарственных средств. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Следкома.

По данным следствия, группа лиц, действуя под именем петербургской фирмы, организовала подпольное производство препарата, который провоцирует рост мышечной ткани. Один из соучастников был задержан ещё 6 февраля в ходе «проверочной закупки». Мужчина продал подставному покупателю инъекции на 120 тысяч рублей.

Теперь следователи и полиция проводят обыски по месту жительства фигурантов дела, на складах и в подпольной лаборатории. Изъято сырье, более 2 миллионов рублей, документы и другие вещдоки.