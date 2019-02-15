Пресс-секретарем Александра Беглова может стать Инна Карпушина

Петербургский тележурналист Инна Карпушина может стать пресс-секретарем врио губернатора города Александра Беглова, сообщают источники «Фонтанки». О назначении может быть объявлено уже в начале следующей недели.

«Фонтанка» дозвонилась до самой Инны Карпушиной, но она сообщила, что не располагает информацией.

«Я знаю только то, что журналисты задают мне вопросы», – сказала Карпушина.

На должности пресс-секретаря губернатора Карпушина может сменить Андрея Кибитова, ушедшего на работу в ОСК, к Георгию Полтавченко.

Инна Карпушина была ведущей новостных программ на телеканалах ТВ-6, РТР-Петербург, ТРК-Петербург, ТВ100. С 2007 по 2010 год — ведущая программы «Петербургский час», с 2010 по 2014 — программ «Отражение дня» и «Параллельная жизнь» на 100 ТВ. В 2011—2015 годах — ведущая информационно-развлекательной программы «Утро на 5». С сентября 2015 по август 2017 года — ведущая общественно-политической передачи «Открытая студия» на Пятом канале. В последнее время ведет программу «Барышня, Смольный!» на телеканале 78. С 2004 года работает в Российском этнографическом музее, руководит его PR-службой. Также работает в Институте истории материальной культуры.