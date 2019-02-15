После отповеди СК авиакомпания «Победа» обещает бесплатные перелёты Василию Лановому

Авиакомпания «Победа» пообещала предоставить народному артисту СССР Василию Лановому право бесплатных перелётов до конца 2019 г.

«Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода», – цитирует агентство «Москва» сообщение лоукостера от 15 февраля.

В «Победе» уточнили, что данная привилегия предоставляется артисту в качестве исключения в знак особого почтения к его творчеству и жизненному пути.

Новость про бесплатный авиационный абонемент для Ланового пришла после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проверить «Победу».

«Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете… …Василий Семенович Лановой, в тесном взаимодействии со Следственным комитетом России вносит неоценимый вклад в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, прививания им истинные ценности, через его творчество можно изучать не только искусство и историю кино, но и целую эпоху», – сказано на официальном сайте СК.

14 февраля актера не пустили на борт «Победы» до Ростова-на-Дону, из-за размера ручной клади. В ведомстве Бастрыкина отметили, что представители авиакомпании обвинили в инциденте помощников артиста, «которые не подготовились к таким «жестким правилам» перевозчика», а сам артист направлялся на творческую встречу к годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Василий Лановой входит в Общественный совет при Следственном комитете, а также возглавляет попечительский совет кадетского корпуса СК.