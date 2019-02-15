Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России за Афганскую войну

Президент России Владимир Путин присвоил участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 15 февраля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", – говорится в тексте указа главы государства.

30 лет назад – 15 февраля 1989 года – был официально завершен вывод советских войск из Афганистана. Эта дата стала памятным днем.