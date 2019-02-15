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Недвижимость
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15.02.2019 12:28
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«Аквилон Инвест» начал передачу квартир в I очереди ЖК 4YOU

«Аквилон Инвест» начал передачу квартир в I очереди ЖК 4YOU

«Аквилон Инвест»

Специалисты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» с 15 февраля начали передачу квартир дольщикам I очереди жилого комплекса 4YOU в Московском районе Санкт-Петербурга.

Два 18-этажных корпуса I очереди ЖК 4YOU на 782 квартиры были введены в эксплуатацию в конце прошлого года, в точном соответствии с договорными сроками. Домам, расположенным в 15 минутах ходьбы от метро «Звёздная», присвоен полицейский адрес Среднерогатская улица, д. 12, корпус 1, строение 1.

«Согласно договору, все дольщики должны получить ключи до 1 июля 2019 года, однако «Аквилон Инвест» традиционно старается провести заселение как можно раньше, ведь многие наши клиенты сейчас вынуждены арендовать жилье и одновременно выплачивать ипотеку. Все первичные осмотры мы планируем завершить до середины апреля, передав максимально возможное число квартир», – отмечает Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест».

На сегодняшний день в I очереди ЖК 4YOU выкуплено больше 99% квартир. Все квартиры передаются владельцам с улучшенной подготовкой под ремонт, когда все «грязные» работы уже завершены: выполнена стяжка пола, выровнены стены и потолок, сделана разводка сетей с установкой розеток и выключателей, коллекторная бесстояковая разводка отопления, установлены радиаторы с терморегуляторами, а также счетчики тепла, воды и света. Жильцам остается лишь воплотить желаемый дизайн. При желании при заключении ДДУ у клиентов также есть возможность дозаказать полную чистовую отделку в двух цветовых решениях «Ваниль» или «Шоколад».

После ввода в эксплуатацию дом передан на обслуживание управляющей компании «ЮИТ-Сервис», считающейся одной из самых высокотехнологичных УК в России.

Напомним, «4YOU» – масштабный жилой проект холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге, который занимает более 46 тысяч кв.м территории редевелопмента земель бывшего предприятия «Самсон». Дома строятся в 15-минутной шаговой доступности от метро «Звездная». Всего в проекте – шесть 18-этажных кирпично-монолитных корпусов с навесными вентилируемыми фасадами, подземными паркингами, удобными кладовыми и коммерческими помещениями на первых этажах. Возведение домов ведется в четыре очереди. I очередь (корпуса 1 и 2) введена в эксплуатацию, ввод II очереди (корпуса 3 и 4) намечен на конец 2019 года, IIIи IV очереди (корпуса 5 и 6) – на конец 2020 года. Сегодня цены на квартиры в комплексе стартуют с отметки от 2,6 млн рублей.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru

ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru

ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru

ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

 

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