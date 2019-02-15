Ямы, на которые массово жалуются водители, начали устранять на областных дорогах. По ночам

Свежие ямы заметили не только автомобилисты и, вслед за ними, шиномонтажники. Дорожники тоже в курсе.

Как сообщает 15 февраля «Фонтанке» пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, на региональные трассы вышли ремонтные бригады, чтобы устранить деформации асфальта, вызванные перепадом температур воздуха.

Указание о проведении небольших срочных ремонтов дорожный комитет дал районным ремонтно-строительным управлениям (ДРСУ). Используется технология холодного асфальта: асфальтобетонная смесь тщательно утрамбовывается, предотвращая разрушение полотна.

Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Весной, с установлением тёплой погоды, на данных участках будет проведён ремонт полного цикла либо «асфальтовыми картами» с полной заменой повреждённого слоя, либо методом струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси.

Дорожники работают по ночам, чтобы не доставлять неудобств автомобилистам. Больше всего бригад задействовано во Всеволожском районе области.

Обращения водителей по вопросам обслуживания региональных трасс круглосуточно принимает диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» по телефону: 8 (812) 251-42-84.

Напомним, жалобы автомобилистов на качество асфальта посыпались в последние несколько дней: ямы обнажила оттепель. Десятки водителей попались на «сюрприз» в лужах и были вынуждены отправляться на шиномонтаж. Среди проблемных дорог называли как городские (Энгельса, Витебский), так и областные, например в Новом Девяткино, и федеральные («Кола»).

Вот ещё два сообщения из соцсетей в качестве иллюстрации.

«Вот такие расчудесные ямы на Матроса Железняка. Минус колесо, на том же месте ещё две машины стоят, эту же яму словили, боюсь подумать, сколько их за день было, аккуратней там, не гоните, берегите колеса», – рассказывала Александра в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» вчера вечером.

«Вот какие красивые ямы на улице Профессора Качалова, в сторону Обводного канала. Берегите колеса. У нас утром минус два колеса», – написала Ира там же.