«Спонсора» террористов задержали в Астраханской области. Женщина и сама собиралась в Сирию

В Астраханской области задержана местная жительница, которую ФСБ называет одним из организаторов законспирированной ячейки запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».

Об оперативных мероприятиях спецслужба сообщила 15 февраля. По версии следствия, в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа женщина собирала деньги для террористов. А также сама «вынашивала намерения выехать в Сирию для совершения диверсионно-террористического акта».

«В закрытых чатах мессенджера «Телеграм» она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые переводила в адрес основателя исламского фонда «Мухаджирун» (деятельность запрещена в России) Ахмеднабиева И.С. (позывной «Абу Умар Саситлинский», объявлен в международный розыск за терроризм)», – говорится в заявлении спецслужб.

ФСБ также описывает содержание телеграм-канала россиянки: аудио- и видеоматериалы экстремистской направленности, оправдание терроризма, а также призывы к участникам группы о соблюдении конспирации.

При обыске у женщины нашли экстремистскую литературу, платежные карты, мобильные телефоны с банковскими приложениями.

В федеральной службе также добавили, что в поле зрения чекистов задержанная попала еще в 2018 году, когда в Москве и Томской области задержали «спонсоров» боевиков и участников террористической группы. Им уже назначили длительные сроки лишения свободы.

ФСБ регулярно сообщает о задержании сборщиков денег для террористов. В последний раз спецслужбы рапортовали об этом в декабре 2018 года. Тогда была раскрыта группа, за 8 лет отправившая в Сирию 38 млн рублей.