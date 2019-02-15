На мэра города Иваново напал злодей с битой. Градоначальник оказал сопротивление

Неизвестный мужчина с битой напал на Владимира Шарыпова у порога его собственного дома вечером 14 февраля. Градоначальник, который занимается боевыми искусствами, смог оказать сопротивление и даже попытался догнать обидчика. Сделать ему этого не удалось.

У Шарыпова диагностировали легкие травмы головы и конечностей, что не помешало ему на следующий день выйти на работу. Об этом 15 февраля сообщается в группе Иваново во «ВКонтакте» со ссылкой на местные СМИ.

Ивановская полиция сейчас проверяет нападение на мэра, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Напомним, что Шарыпов занимает кресло главы города Иваново с 15 ноября 2016 года, став одним из самых молодых руководителей российских городов. На момент избрания ему было 32 года.