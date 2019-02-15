Быть как брат. Максиму требуется дорогостоящая реабилитация

Трёхлетний Максим хочет во всём походить на своего брата-близнеца, но болезнь этому мешает – у мальчика гидроцефалия головного мозга и ДЦП. Семья прилагает все усилия, чтобы малыш самостоятельно встал на ноги, для этого необходимы постоянные курсы реабилитации. Они платные, а финансовые возможности семьи не безграничны. На очередной курс необходимо более 150 тысяч рублей.

Благотворительный фонд «География добра» просит помочь в сборе средств на реабилитацию.

Максим Налейкин, 3 года.

Шунтозависимая постгеморрагическая тетравентрикулярная гидроцефалия, ДЦП (спастический тетрапарез/диплегия), ЗРР.

Необходима реабилитация. Стоимость курса 168 450 рублей.

Максим и его брат-близнец Ярослав родились очень маленькими – на седьмом месяце беременности 26 января 2016 года. И с самого рождения своим родным домом мальчики считали больницу. Максиму был поставлен диагноз гидроцефалия (водянка) головного мозга. В два месяца ему была установлена шунтирующая система, которая жизненно важна для поддержания необходимого количества жидкости (ликвора) в голове. Шунт успешно справлялся полгода, а потом катетер засорился. Операция по замене, инфекция, вентрикулит.

«На тот момент всем, и врачам, и нам казалось, что лечение будет легким и быстрым. Казалось... В больнице мы провели 4 месяца. Лежали втроем, как всегда, Максик, я и Ярик. Потому что мы всегда вместе. За все время лечения сыну сделали не одну промежуточную операцию на голове, несколько раз меняли не только антибактериальную терапию, но и саму концепцию лечения. Собирали консилиумы и привлекали лучших профессоров в нейрохирургии и болезнь, наконец-то отступила», – вспоминает мама мальчика, Ирина.

Тем временем для Максима все эти события оказались роковыми в плане развития. Мальчик все это время был прикован к своей кроватке, лежал на спине под кучей проводов и капельниц. Он не умел переворачиваться, не держал голову, не сидел и не мог встать на ноги. Неврологи диагностировали задержку в развитии и гипотонию мышц, а впоследствии поставили диагноз ДЦП. И сейчас, чтобы вернуть свой шанс на будущее, Максиму необходима реабилитация. Постоянная, эффективная, профессиональная. Мальчик уже прошел несколько курсов массажа, ЛФК, сеансы остеопатии и многое другое.

«В начале 2017 года Макс не умел ничего, даже не переворачивался. Не держал голову, спину, не было ни единой мышцы в теле! За полтора года мы прошли большой путь. Сын научился ползать, не правильно конечно, но ползать. Научился подниматься у опоры и передвигаться рядом с ней, держась руками. Научился отрывать руки от пола и выпрямлять спину, сидеть. Стал ходить за руки или с ходунками, а если отпустить, может несколько секунд даже простоять сам! Стали лучше работать руки, а главное появилось желание к этому! Огромную радость нам принесло то, что у Максика включился интеллект. Ребенок начал разговаривать и на сегодняшний день может сказать, что ему нужно, пропеть любимую песенку. А ещё ему очень нравится считать до 20», – рассказывает мама.

В ближайшее время Максиму предстоит очередной курс реабилитации в ДРЦ «Родник» во Всеволожске. Стоимость курса слишком велика для семьи, поэтому они вынуждены обратиться за помощью.

О том, как помочь Максиму, можно узнать на его странице на сайте БФ «География добра» – https://geografiyadobra.ru/catalog/naleykinu-maksimu-nuzhna-pomoshch/.