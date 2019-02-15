Медведев подписал постановления о создании 14 территорий опережающего развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановления правительства о создании 14 территорий опережающего развития в регионах страны.

"Я только что подписал постановления правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 – в моногородах и 3 – в ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования)", – сказал глава кабинета министров на встрече с руководителями регионов 15 февраля в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

"Это ТОР "Ясный" Оренбургская область, "Катайск" Курганская область, "Нефтекамск" Башкирия, "Белорецк" Башкирия, "Благовещенск" Башкирия, "Костомукша" Карелия , "Новоуральск" Свердловская область, "Северск" Томская область, "Лесной" Свердловская область, "Менделеевск" Татарстан, "Чапаевск" Самарская область, "Глазов" Удмуртия, "Решетиха" Нижегородская область, "Володарск" Нижегородская область", – перечислил Медведев.

По его мнению, создание территорий опережающего развития – "интересная тема для регионов, потому что в ТОРах действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, например, инструменты фонда развития в моногородах". "Все это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и должно, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, дать жизнь в эти населенные пункты", – считает председатель правительства.

Он отметил, что "это особенно важно сейчас, когда мы начинаем работу по национальным проектам". При этом он обратил внимание на тот факт, что на выполнение нацпроектов выделяются "значительные ресурсы". "Все они востребованы регионами, почти все субъекты заключили соглашения с федеральными органами власти о предоставлении субсидий, в том числе – на реализацию национальных проектов", – сказал Медведев. По его словам, это говорит о том, что "мы весьма серьезно подошли к решению новых задач". За это он поблагодарил губернаторов, которые уже на старте нацпроектов "демонстрируют готовность к продуктивной работе".