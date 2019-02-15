На Карповке пахнет газом. «ПетербургГаз» сообщает о плановых работах

Читатели «Фонтанки» 15 февраля сообщают о сильном «запахе газа» в районе станции метро «Петроградская». Газовики сообщают, что удаляют конденсат.

По информации «Фонтанки», эпицентр запаха находится недалеко от перекрестка набережной Карповки и проспекта Медиков. Как сообщили в «ПетербургГазе», ведутся плановые работы на газопроводе, в настоящее время идет удаление конденсата из трубы. На газоснабжении жилого фонда работы не отразились, они должны завершиться в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе сообщения о сильном «запахе газа», а на самом деле одоранта, привели к обнаружению ёмкости с этилмеркаптаном в Лигово.