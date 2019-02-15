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15.02.2019 12:11
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Штраф за превышение на 10-20 км/ч и отмена скидок. Как собираются ужесточать наказания за нарушения ПДД

Минтранс РФ и другие ведомства подготовили и направили в МВД и правительство России свои предложения по доработке КоАП РФ, касающиеся наказаний за нарушения ПДД. Среди них штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч и отмена штрафных скидок по некоторым нарушениям.

Как сообщает 15 февраля газета «Коммерсантъ», в министерстве транспорта предложили ввести за превышение скорости на 10-20 км/ч штраф в размере 500 рублей, а санкции за остальные превышения повысить, но на сколько, не конкретизировали. В московском центре организации дорожного движения (ЦОДД) считают, что нештрафуемый порог нужно снизить или даже отменить вовсе. А в МВД отметили, что поправки в КоАП, вводящие единый штраф за превышение на 10-40 км/ч, были направлены в правительство еще в 2015 году. Однако в полиции считают, что штрафовать за такое нарушение стоит только в населенных пунктах.

Напомним, что поручение разработать предложения по возврату штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч МВД и Минтранс получили в декабре 2018 года. Идею снизить нештрафуемый порог в 20 км/ч вдвое поддержали как в правительстве, так и в самом министерстве транспорта. Уложиться ведомства должны до 1 марта.

В свою очередь в МВД предложили отменить 50-процентную скидку на уплаченные вовремя штрафы за нарушения правил стоянки и остановки, а также за езду с нечитаемыми и подложными номерами. А вот идею ужесточить санкции за непропуск пешеходов в полицейском ведомстве не поддержали, отметив, что в 2017 году максимальный штраф уже поднимали с 1500 рублей до 2500 рублей, и с 2016 по 2018 год число нарушений сократилось на 0,2 миллиона.

Что касается непропуска спецтранспорта, то Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит за повторное такое нарушение в течение года штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5-2 года. (Отметим, что именно такое ДТП, с непропуском спецтранспорта, произошло сегодня в Тихвине – пострадали медики.)

Помимо этого, вице-премьер Максим Акимов поручил министерству внутренних дел до конца февраля «наладить взаимодействие» с Госдумой, чтобы ускорить принятие законов, касающихся безопасности дорожного движения. В частности поправок в КоАП, предполагающих штраф в 5000 рублей за «опасное вождение», которые были приняты в первом чтении год назад, но так и не дошли до второго. Законопроект уперся в терминологию: по мнению депутатов, понятие «опасное вождение», введенное в ПДД в 2016 году,  слишком неопределенное и дает возможности «расширенного толкования нарушения».

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