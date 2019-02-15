В Киеве облили краской памятник воинам АТО

В Святошинском районе Киева неизвестные облили краской памятник воинам АТО.

Об этом сообщает "112.Украина" со ссылкой на издание 44.ua и на социальные сети. "Вот так час назад выглядел памятник погибшим воинам АТО, что на Борщаговке. Прошу распространения", – сообщила в Facebook местная жительница.

Памятник, открытый 15 августа 2017 года, постоянно подвергается нападениям. Первое случилось уже через 9 дней после его открытия – его облили белой краской. Позже его даже пытались взорвать.

Так называемая АТО – антитеррористическая операция – по сути гражданская война силовых структур Украины и националистических батальонов против самопровозглашенных республик Донбасса - ДНР и ЛНР - ведется с весны 2014 года. В прошлом году АТО переименовали в ООС – операцию объединённых сил.