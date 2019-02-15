«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу два новых корпуса в ЖК «Северной долины»

Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», начал продажу 243 квартир повышенной комфортности в седьмом и двенадцатом корпусах нового 21 квартала «Северной долины» (15 очередь). Минимальная стоимость жилья – от 2,4 млн рублей.

25-этажный корпус № 7 состоит из одной секции на 125 квартир, по пять квартир на этаже. При условии 100%-ной оплаты стоимость однокомнатной квартиры начинается от 3,5 млн, двухкомнатную квартиру можно приобрести по цене от 5,3 млн, а трехкомнатную – от 5,9 млн рублей. Квартиры предлагаются с отделкой нового стандарта «комфорт», в которую входят полы из ламината, обои на флизелиновой основе под окраску, шпонированные межкомнатные двери, облицовка ванной комнаты керамической плиткой, современное сантехническое оборудование. Плановый срок ввода корпуса в эксплуатацию – третий квартал 2020 года.

Квартиры в 16-этажном корпусе № 12 предлагаются с черновой отделкой. Благодаря этому у покупателей имеется возможность создавать интерьеры по своему вкусу, а стоимость жилья становится еще более привлекательной. При 100%-ной оплате однокомнатная квартира стоит от 2,4 млн, двухкомнатная – от 4,1 млн рублей. Дом с одной секцией на 118 квартир планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года.

В обоих корпусах отсутствуют студии. Просторные лоджии с финским безрамным остеклением Lumon и современные французские балконы, которые имеются в некоторых квартирах, добавляют в помещения еще больше света.

«Северная долина» возглавляет список самых популярных жилых комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Покупателей привлекают близость к станции метро «Парнас», большой выбор и доступные цены. Соответствующее исследование проведено аналитиками проекта Яндекс.Недвижимость в феврале этого года.

В 21 квартале жилого комплекса между улицами Ф. Абрамова, Заречной и Шишкина разместятся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, закрытые от автотранспорта дворы, система «умный дом».

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.