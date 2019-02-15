Блочный дом в Красноярске, в котором произошёл взрыв бытового газа, оказался самостроем

Трёхэтажный дом в Красноярске, в котором вечером 14 февраля произошёл взрыв бытового газа, оказался самостроем. Суд ещё в 2016 году постановил его снести. Подробности расследования 15 февраля сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Как выяснилось, многоквартирный трехэтажный жилой дом был построен на участке, выделенном под частное домостроение. Разрешительные документы собственникам не выдавались. Двое из трёх владельцев недвижимости на Кандагарской улице доставлены на допрос к следователю.

Напомним, взрыв бытового газа в блочном доме в центре Красноярска унёс жизни двух человек. Под завалами полуразрушенного дома нашли мёртвыми 57-летнего мужчину, в квартире которого предположительно и был эпицентр взрыва, и его соседку 56 лет. В результате происшествия шесть квартир дома были разрушены полностью, ещё десять пострадали частично. Тем не менее местные власти уже говорят о расселении жильцов.