«Ленд Ровер» опрокинул скорую в Тихвине. Пострадали медики

Два человека получили травмы в результате утренней аварии в Тихвине (Ленинградская область).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 15 февраля около 9:40 на пересечении улиц Победы и Карла Маркса столкнулись «Форд Транзит» и «Ленд Ровер». В «Транзите» пострадали два человека, у них, по предварительным данным, повреждения лёгкой степени.

Подробности даёт «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. По предварительной информации, 48-летний водитель машины скорой помощи выехал на перекрёсток с включенными проблесковыми сигналами и сигнально-говорящим устройством, где совершил столкновение с автомобилем Land Rover под управлением 60-летнего мужчины. Два фельдшера бригады скорой помощи, женщины 1983 и 1968 года рождения, в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу Тихвина. Водители не пострадали.

«У фельдшеров – у одной сотрясение, у второй перелом руки, ехали на вызов», – пишет Юрий в группе «Подслушано l Тихвин» «ВКонтакте».